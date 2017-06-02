Сбили ребёнка



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Всё случилось на трамвайной остановке. Трамвай остановился, и мальчик с тротуара рванул в вагон, а получилось – под колёса машины. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу, находится в состоянии средней степени тяжести, проводятся обследования.На остановке он был с дедушкой. В настоящее время по данному ДТП проводится проверка, и степень вины каждого участника устанавливается.Видео с данного ДТП уже попало в Интернет, и под ним идут жаркие споры. Да, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Но с каких пор в нашем городе автомобили перестали пропускать пассажиров для посадки в трамвай?