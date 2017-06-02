Сбили ребёнка

В минувший понедельник над улицей Чайковского явно плыла чёрная туча. Между 9 и 10 часами утра напротив магазина «Радуга» столкнулись два автобуса («В» от 20 июня 2017 года). А буквально через час, около 11 часов, в нескольких метрах от этой аварии, напротив дома № 3 квартала 92, автомобиль «Тойота-Таун-Айс» сбил семилетнего мальчика.
Всё случилось на трамвайной остановке. Трамвай остановился, и мальчик с тротуара рванул в вагон, а получилось – под колёса машины. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу, находится в состоянии средней степени тяжести, проводятся обследования.
На остановке он был с дедушкой. В настоящее время по данному ДТП проводится проверка, и степень вины каждого участника устанавливается.
Видео с данного ДТП уже попало в Интернет, и под ним идут жаркие споры. Да, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Но с каких пор в нашем городе автомобили перестали пропускать пассажиров для посадки в трамвай?
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА