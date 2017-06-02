.
,

Сбили ребёнка


0

Вчера, 18:00
 Количество просмотров: 76
    

В минувший понедельник над улицей Чайковского явно плыла чёрная туча. Между 9 и 10 часами утра напротив магазина «Радуга» столкнулись два автобуса («В» от 20 июня 2017 года). А буквально через час, около 11 часов, в нескольких метрах от этой аварии, напротив дома № 3 квартала 92, автомобиль «Тойота-Таун-Айс» сбил семилетнего мальчика.

Всё случилось на трамвайной остановке. Трамвай остановился, и мальчик с тротуара рванул в вагон, а получилось – под колёса машины. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу, находится в состоянии средней степени тяжести, проводятся обследования.

На остановке он был с дедушкой. В настоящее время по данному ДТП проводится проверка, и степень вины каждого участника устанавливается.

Видео с данного ДТП уже попало в Интернет, и под ним идут жаркие споры. Да, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Но с каких пор в нашем городе автомобили перестали пропускать пассажиров для посадки в трамвай?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Вчера, 21:41 - AnnaSpiny написал(а):
Это мой аватар
instagram : https://www.youtube.com/watch?v=5-bjwUrC9Cw , ,
  • Сообщений: 2
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Не зная усталости
Опыт берёт верх
«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Кто рубит?
Сбили ребёнка
Без присмотра
Все новости категории

Общество
Я люблю свою работу
На своих колёсах
Молодая прабабушка
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (253)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru