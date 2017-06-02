Кто рубит?

Полиция Прибайкалья открыла горячую линию по вопросам незаконной вырубки и перевозки леса. Оставить информацию можно по номеру телефона в Иркутске 8(3952)25-72-00
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С начала года полицейские задержали почти 600 «чёрных» лесорубов. Свыше 100 из них помещены в изоляторы временного содержания, 35 заключены под стражу.
Жители региона, ставшие свидетелями рубки или знающие о работе нелегальных пилорам, местах хранения и отгрузки древесины, могут напрямую сообщить об этом на горячую линию, а в вечернее время воспользоваться телефоном доверия главного управления МВД 8(3952)21-68-88.
Виктория КОСТИНА