Кто рубит?

Виктория КОСТИНА

С начала года полицейские задержали почти 600 «чёрных» лесорубов. Свыше 100 из них помещены в изоляторы временного содержания, 35 заключены под стражу.Жители региона, ставшие свидетелями рубки или знающие о работе нелегальных пилорам, местах хранения и отгрузки древесины, могут напрямую сообщить об этом на горячую линию, а в вечернее время воспользоваться телефоном доверия главного управления МВД 8(3952)21-68-88.