Сезон краж

Очередная квартирная кража произошла в Ангарске на прошлой неделе. Из квартиры в 11 микрорайоне украли ювелирные украшения и игровую приставку общей стоимостью 67 тысяч рублей. Хозяйка квартиры в это время была на работе.
Всё произошло днём. Грабитель взломал замок, спокойно зашёл и вынес всё, что смог унести. Крупную бытовую технику и телевизор не тронул. Что её обокрали, женщина узнала только вечером, когда вернулась домой. Как пояснили нашей газете в ангарском УМВД, летом традиционно увеличивается количество квартирных краж. А самый опасный месяц, когда число краж увеличивается почти в половину, - июль. Так, за прошлый год по области в июне было ограблено 116 квартир, столько же в августе. А вот за июль преступники обчистили 173 квартиры.
Полина ГРАФОВА
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