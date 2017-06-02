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Второй заход


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В Иркутской области снова введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор. Режим введён с 00:00 22 июня 2017 года. Заходить в леса, вести там какую-либо хозяйственную деятельность и уж тем более разжигать огонь запрещено.

Такое решение было принято региональной комиссией по ЧС – вновь резко увеличилось количество лесных пожаров на территории всего региона. И метеорологи не дают надежды, что в скором времени погода успокоится – ждут жару всю следующую неделю.

- В Ангарском районе весь прошедший месяц было спокойно. Небольшие пожары были зафиксированы 21 и 22 июня. Первый в районе Тальян, его заметили и сообщили граждане. Лес горел на площади 2 га. 22 июня загорелась территория в районе объездной Ангарска – 5 га.

Ольга КНЯЗЕВА

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