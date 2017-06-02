Второй заход

В Иркутской области снова введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор. Режим введён с 00:00 22 июня 2017 года. Заходить в леса, вести там какую-либо хозяйственную деятельность и уж тем более разжигать огонь запрещено.
Такое решение было принято региональной комиссией по ЧС – вновь резко увеличилось количество лесных пожаров на территории всего региона. И метеорологи не дают надежды, что в скором времени погода успокоится – ждут жару всю следующую неделю. - В Ангарском районе весь прошедший месяц было спокойно. Небольшие пожары были зафиксированы 21 и 22 июня. Первый в районе Тальян, его заметили и сообщили граждане. Лес горел на площади 2 га. 22 июня загорелась территория в районе объездной Ангарска – 5 га.
Ольга КНЯЗЕВА
...Полный текст статьи читайте в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ. Подписаться на газету, а также на электронную версию газеты в формате PDF можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30