Второй заход

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В Иркутской области снова введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор. Режим введён с 00:00 22 июня 2017 года. Заходить в леса, вести там какую-либо хозяйственную деятельность и уж тем более разжигать огонь запрещено.Такое решение было принято региональной комиссией по ЧС – вновь резко увеличилось количество лесных пожаров на территории всего региона. И метеорологи не дают надежды, что в скором времени погода успокоится – ждут жару всю следующую неделю.