Пострадали двое детей

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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В 16 часов 25 минут 32-летняя женщина переходила улицу Алёшина с двумя сыновьями, семи и пяти лет, в неположенном месте. Младший мальчик отпустил руку матери и побежал вперёд. Водителю автомашины «Тойота-Королла», двигавшемуся со стороны Ленинградского проспекта, не удалось избежать столкновения. Мальчик получил травмы. А до ближайшего пешеходного перехода было 80 метров…