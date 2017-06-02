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Пострадали двое детей


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В минувший вторник, 20 июня, на дорогах Ангарска произошли два ДТП, в которых пострадали три человека – из них два ребёнка. Около 9 часов водитель «Волги», двигаясь по улице Енисейской со стороны улицы Алёшина, на пересечении с улицей Фестивальной не пропустил пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наехал на 38-летнюю женщину и её 8-летнего сына. Мальчик был госпитализирован в детскую больницу, женщина от госпитализации отказалась. По словам водителя «Волги», он не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

В 16 часов 25 минут 32-летняя женщина переходила улицу Алёшина с двумя сыновьями, семи и пяти лет, в неположенном месте. Младший мальчик отпустил руку матери и побежал вперёд. Водителю автомашины «Тойота-Королла», двигавшемуся со стороны Ленинградского проспекта, не удалось избежать столкновения. Мальчик получил травмы. А до ближайшего пешеходного перехода было 80 метров…

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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