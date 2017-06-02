Подросток трое суток находился в тайге

20 июня в полицию обратилась жительница Эхирит-Булагатского района и рассказала о том, что пропал её сын. Мальчик ушёл купаться и не вернулся.Как оказалось, он заблудился в лесу и почти трое суток находился в таёжной местности, пока не вышел на охотничье зимовье, расположенное в соседнем районе в 40 километрах от его места жительства. Находившийся там супруги накормили ребёнка и сообщили о нём в полицию.Между тем все это время поисковые группы из числа сотрудников Межмуниципальных отделов МВД России «Эхирит-Булагатский» и «Бодайбинский», а также добровольцы не прекращали разыскные мероприятия. В них задействовалось около 50 человек, которые обследовали десятки километров лесного массива.В настоящее время несовершеннолетний благополучно доставлен домой. С ним и его родителями провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил личной безопасности и недопущении подобных случаев.(при содействии МО МВД России «Эхирит-Булагатский»)