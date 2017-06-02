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Подросток трое суток находился в тайге


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Сегодня, 12:08
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Подросток трое суток находился в тайге

В ходе масштабных поисковых мероприятий полиции, МЧС, волонтёров, администрации муниципальных районов без вести пропавший 16-летний подросток обнаружен живым и невредимым.

20 июня в полицию обратилась жительница Эхирит-Булагатского района и рассказала о том, что пропал её сын. Мальчик ушёл купаться и не вернулся.

Как оказалось, он заблудился в лесу и почти трое суток находился в таёжной местности, пока не вышел на охотничье зимовье, расположенное в соседнем районе в 40 километрах от его места жительства. Находившийся там супруги накормили ребёнка и сообщили о нём в полицию.

Между тем все это время поисковые группы из числа сотрудников Межмуниципальных отделов МВД России «Эхирит-Булагатский» и «Бодайбинский», а также добровольцы не прекращали разыскные мероприятия. В них задействовалось около 50 человек, которые обследовали десятки километров лесного массива.

В настоящее время несовершеннолетний благополучно доставлен домой. С ним и его родителями провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил личной безопасности и недопущении подобных случаев.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
(при содействии МО МВД России «Эхирит-Булагатский»)
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