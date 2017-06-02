Прыгнул в воду спасая сына

Следователями установлено, что в районе 9 км Байкальского тракта мальчик, купаясь в реке Ангара начал тонуть. Отец, находившийся в это время на берегу, поспешил на помощь сыну и прыгнул в воду. В результате погибли оба.В настоящее время по данным судебно-медицинской экспертизы установлена предварительная причина смерти мальчика. Ребенок погиб в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении (механическая асфиксия). Причина смерти отца устанавливается. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.