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Прыгнул в воду спасая сына


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Сегодня, 12:54
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Прыгнул в воду спасая сына

Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту гибели 8-летнего мальчика и его отца в результате несчастного случая на воде.

Следователями установлено, что в районе 9 км Байкальского тракта мальчик, купаясь в реке Ангара начал тонуть. Отец, находившийся в это время на берегу, поспешил на помощь сыну и прыгнул в воду. В результате погибли оба.

В настоящее время по данным судебно-медицинской экспертизы установлена предварительная причина смерти мальчика. Ребенок погиб в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении (механическая асфиксия). Причина смерти отца устанавливается. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по Иркутской области
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