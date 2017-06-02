На свой страх и риск



Недопустимо распитие спиртных напитков вблизи водоемов! Уважаемые граждане, обращайте внимание на оставленных без присмотра детей у воды или несовершеннолетних, находящихся в компании пьяных взрослых, которые не способны должным образом обеспечить их безопасность. Если вы стали свидетелем подобных случаев, сообщите информацию в правоохранительные органы. Ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь!

Любители водного отдыха пренебрежительно относятся к своей жизни и здоровью, забывая об ответственности как за себя, так и за собственных детей.Открытый водоём - это всегда риск и опасность. Необследованное дно, сильное течение, резкое переохлаждение – все это может быть смертельно опасно, даже для тех, кто умеет плавать. В сотни раз увеличивается риск несчастных случаев, если ко всему прочему добавляется алкоголь.Так в Чунском районе 21 июня двое взрослых и четверо детей отдыхали у водоема. В состоянии алкогольного опьянения родители вместе с детьми пошли купаться. Пятилетнего ребенка унесло сильным течением на глазах у родителей. Взрослые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смогли спасти сына.Особенности сибирских водоемов и климата не позволяют прогреться воде достаточно глубоко. Резко погружаясь в холодную воду, перегревшийся на солнце человек рискует получить холодовой шок, а в результате - судороги и внезапная смерть. Следует иметь в виду, что «шокогенное» действие способна оказывать и относительно теплая вода: 15–20 градусов.Бдительность потеряли и родители несовершеннолетних, считая, что если их ребенок умеет плавать, его можно отпускать одного на водоем. Подобное легкомысленное отношение уже унесло жизни двух подростков.Татьяна Баранова, заместитель начальника отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области:Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает: безопасными для купания являются только допущенные к эксплуатации пляжи. Купание в любом другом месте смертельно опасно. Необходимо об этом помнить и донести до своих детей.