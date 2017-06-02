В Ангарске осужден квартирный мошенник

В суде установлено, что Филимонов в 2014 году совершил мошенничество, хищение чужого имущества и причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере – более 1,6 млн рублей, также совершил фальсификацию доказательств по гражданскому делу.В мае 2014 года Филимонов, являясь единственным собственником квартиры, расположенной в г. Ангарске, решил ее продать В. Денисову за 1,6 млн рублей.Свои обязательства покупатель выполнил в полном объеме, передав Филимонову указанную сумму и переплатив 20 тыс. рублей. Однако Филимонов отказался исполнять свои обязательства и похитил денежные средства Денисова.Затем Филимонов составил договор купли-продажи квартиры, в который внес ложные сведения о продажи квартиры другому гражданину и дате его составления. В ходе судебного заседания по гражданскому делу, он приобщил договор с искаженной датой к материалам дела в качестве доказательства, с целью искажения фактических данных, на основании которых суд и разрешил гражданское дело.Суд назначил Филимонову наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 500 тыс. рублей.