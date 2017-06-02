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Не уступила дорогу


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Сегодня, 13:34
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На минувшей неделе произошло ДТП в старой части города, на перекрестке улиц Сибирской и Матросова. Столкнулись автобус № 11 и легковая машина «Тойота-Аллион». За рулем легковушки была 26-летняя женщина, которая не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по улице Сибирской.

Не уступила дорогу
ДТП на тихих улицах - явление частое.

По информации Алены ГРЯЗНОВОЙ, госинспектора безопасности дорожного движения, автоледи в ДТП не пострадала, ушибы получили два пассажира автобуса - женщины 62 и 83 лет. На «скорой помощи» их увезли в БСМП, но от госпитализации обе отказались.

Еще одно ДТП произошло на пешеходном переходе.

Ольга КРАСНОВА


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