Не уступила дорогу

Ольга КРАСНОВА

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По информации Алены ГРЯЗНОВОЙ, госинспектора безопасности дорожного движения, автоледи в ДТП не пострадала, ушибы получили два пассажира автобуса - женщины 62 и 83 лет. На «скорой помощи» их увезли в БСМП, но от госпитализации обе отказались.Еще одно ДТП произошло на пешеходном переходе.