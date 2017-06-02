На минувшей неделе произошло ДТП в старой части города, на перекрестке улиц Сибирской и Матросова. Столкнулись автобус № 11 и легковая машина «Тойота-Аллион». За рулем легковушки была 26-летняя женщина, которая не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по улице Сибирской.
ДТП на тихих улицах - явление частое.
По информации Алены ГРЯЗНОВОЙ, госинспектора безопасности дорожного движения, автоледи в ДТП не пострадала, ушибы получили два пассажира автобуса - женщины 62 и 83 лет. На «скорой помощи» их увезли в БСМП, но от госпитализации обе отказались.
Еще одно ДТП произошло на пешеходном переходе.
Ольга КРАСНОВА
...Полный текст статьи читайте в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ. Подписаться на газету, а также на электронную версию газеты в формате PDF можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30