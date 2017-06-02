Шалаш сгорел

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 13:03. Через 4 минуты пожарные уже были на месте. Посетители, кто был на тот момент в заведении, и сотрудники эвакуировались самостоятельно. Очевидцы говорят, что первой загорелась крыша в баре, потом огонь перешёл на кухню.рассказывает дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району, старший лейтенант внутренней службы Алексей КАРАГАЙ.Экспертиза будет проводиться ещё 20 дней. Прорабатываются разные причины возгорания, версия о поджоге не исключается.Соблюдались или нет в заведении нормы пожарной безопасности, сейчас никто сказать не может. В соответствии с законодательством пожарные службы не имеют права проверять представителей малого и среднего бизнеса. Получается, если бы даже посреди бара стояла канистра с бензином, а внутри запускали фейерверки, никто не вправе прийти и проверить.