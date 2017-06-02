Шалаш сгорел

Жарче всего в эти 40-градусные выходные было в кафе-баре «Шалаш». 25 июня, около 13.00, он загорелся. На момент прибытия пожарных полыхала крыша, шёл густой дым. С огнём боролись около 3 часов. Сгорело почти 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.В результате пожара сильно пострадали кровля, несущие стены здания. Полностью кафе выгорело и внутри. То, что удалось спасти, сотрудники «Шалаша» уже вывезли.
Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 13:03. Через 4 минуты пожарные уже были на месте. Посетители, кто был на тот момент в заведении, и сотрудники эвакуировались самостоятельно. Очевидцы говорят, что первой загорелась крыша в баре, потом огонь перешёл на кухню.- Сейчас нельзя точно говорить, где находился очаг возгорания. Те, кто был там на момент пожара, дают разные показания. Кто-то утверждает, что первыми загорелись коробки рядом с кафе. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По её результатам и будем судить, -
рассказывает дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району, старший лейтенант внутренней службы Алексей КАРАГАЙ.
Экспертиза будет проводиться ещё 20 дней. Прорабатываются разные причины возгорания, версия о поджоге не исключается.
Соблюдались или нет в заведении нормы пожарной безопасности, сейчас никто сказать не может. В соответствии с законодательством пожарные службы не имеют права проверять представителей малого и среднего бизнеса. Получается, если бы даже посреди бара стояла канистра с бензином, а внутри запускали фейерверки, никто не вправе прийти и проверить.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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