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Шалаш сгорел


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Сегодня, 13:42
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Жарче всего в эти 40-градусные выходные было в кафе-баре «Шалаш». 25 июня, около 13.00, он загорелся. На момент прибытия пожарных полыхала крыша, шёл густой дым. С огнём боролись около 3 часов. Сгорело почти 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Шалаш сгорел
В результате пожара сильно пострадали кровля, несущие стены здания. Полностью кафе выгорело и внутри. То, что удалось спасти, сотрудники «Шалаша» уже вывезли.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 13:03. Через 4 минуты пожарные уже были на месте. Посетители, кто был на тот момент в заведении, и сотрудники эвакуировались самостоятельно. Очевидцы говорят, что первой загорелась крыша в баре, потом огонь перешёл на кухню.

- Сейчас нельзя точно говорить, где находился очаг возгорания. Те, кто был там на момент пожара, дают разные показания. Кто-то утверждает, что первыми загорелись коробки рядом с кафе. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По её результатам и будем судить, - рассказывает дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району, старший лейтенант внутренней службы Алексей КАРАГАЙ.

Экспертиза будет проводиться ещё 20 дней. Прорабатываются разные причины возгорания, версия о поджоге не исключается.

Соблюдались или нет в заведении нормы пожарной безопасности, сейчас никто сказать не может. В соответствии с законодательством пожарные службы не имеют права проверять представителей малого и среднего бизнеса. Получается, если бы даже посреди бара стояла канистра с бензином, а внутри запускали фейерверки, никто не вправе прийти и проверить.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА


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