Чрезвычайная пожароопасность на всей территории Прибайкалья

Выход в лес под запретом!

При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны - 8-800-100-94-00.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах, по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях, только за прошедшие сутки межведомственными патрульными группами было составлено 20 протоколов. С начала пожароопасного периода составлено 1527 протоколов. Большинство природных пожаров, отмечают специалисты, происходит в результате неосторожного обращения согнём, по вине людей. Напоминаем, в лесах Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации.