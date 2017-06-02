.
,

Чрезвычайная пожароопасность на всей территории Прибайкалья


0

Вчера, 12:24
 Количество просмотров: 110
    

Чрезвычайная пожароопасность на всей территории Прибайкалья

По прогнозу синоптиков, с 29 июня по 1 июля во всех районах региона ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. 29 июня местами по области ожидаются ливни, грозы, усиление северо-западного ветра при грозах до 17 м/с.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах, по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях, только за прошедшие сутки межведомственными патрульными группами было составлено 20 протоколов. С начала пожароопасного периода составлено 1527 протоколов. Большинство природных пожаров, отмечают специалисты, происходит в результате неосторожного обращения согнём, по вине людей. Напоминаем, в лесах Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Выход в лес под запретом!

При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны - 8-800-100-94-00.


38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
9 новых мастеров спорта России
Итоги спортивных игр «Парасибириада – 2017»
Не зная усталости
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Задержан серийный вор
Чрезвычайная пожароопасность на всей территории Прибайкалья
Шалаш сгорел
Все новости категории

Общество
Сдай оружие, получи деньги!
В хорошие руки
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (296)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru