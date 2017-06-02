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Задержан серийный вор


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Вчера, 13:15
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Задержан серийный вор

В Иркутске сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж.

Первое сообщение о преступлении поступило еще в середине апреля. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в помещение через крышу строящегося дома по улице 5-я Советская областного центра. Наживой для подозреваемого стали различные электроинструменты, общей стоимостью более 20 тысяч рублей.

Очередное заявление в отдел полиции поступило от 55-летней местной жительницы, которая сообщила что из ее дома, расположенного по улице Красильникова, пропали ювелирные изделия на сумму более 350 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений имущественного характера оперативники доставили в отдел полиции 38-летнего мужчину с многолетним криминальным стажем. В декабре 2016 году задержанный был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Мужчина дал признательные показания, что в период с апреля по июнь 2017 года совершил более 20 квартирных краж.

Следственными органами ОП № 4 МУ МВД России «Иркутское» по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с крупным штрафом.

Сейчас часть похищенного возвращена законным владельцам. Сотрудники полиции предполагают, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям. Граждан, располагающими сведениями о криминальной деятельности указанного лица, просим обращаться по телефону дежурной части: 8(3952) 444404, 8(3952)216805, 112,02.


По информации Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»
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