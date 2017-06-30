Купил и два раза продал



Ольга КРАСНОВА

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В 2014 году банк обратился в суд, квартира была выставлена на торги, где её за 1 млн. 400 тысяч рублей купил 38-летний А.Л.ФИЛИМОНОВ, риелтор одного из ангарских агентств недвижимости.Купил не для себя, а на продажу. Новый владелец квартиры знал, кому её предложить, - Владимиру. Тот, конечно, согласился. 21 мая 2014 года был составлен предварительный договор купли-продажи. По этому договору покупатель через месяц должен был отдать продавцу 1 млн. 600 тысяч рублей. Как говорит Владимир, он пытался убедить Филимонова, что не сможет так быстро расплатиться, но тот на уступку не шел. При заключении договора Владимир дал задаток 10 тысяч рублей, а потом работал, подрабатывал, брал деньги взаймы у своих друзей и знакомых, отдавал частями продавцу квартиры. В результате 21 июня 2014 года передал ему около одного миллиона рублей. Вся эта сумма под роспись была оформлена задатком. Владимир исчерпал все финансовые возможности, был по уши в долгах. Как быть дальше?Филимонов сжалился, сказал, что остаток можно отдать позже. Этот замечательный для Владимира миг наступил в октябре 2014 года, когда он полностью расплатился, отдал 1млн. 620 тысяч рублей (даже переплатил), взял расписку продавца и порадовался: теперь его мама может спокойно жить в своей квартире. Но когда мужчина спросил продавца о заключении договора купли - продажи, тот сказал, что сейчас ему некогда. И тут же добавил, что Владимир должен ему еще 155 тысяч рублей. Якобы это проценты за то, что не вовремя платил.Как рассказывает Владимир, потом он долго и безуспешно искал Филимонова. Тот ответил на его звонок только в феврале 2015 года, но и тогда заключать договор купли-продажи отказался, хотя согласно одному из пунктов предварительного договора этот документ действителен до выполнения сторонами своих обязательств. Владимир обратился в суд, просил обязать Филимонова заключить договор купли-продажи, представил расписки, подтверждающие выплату денег за квартиру. При рассмотрении дела вдруг выяснилось, что Филимонов уже не хозяин квартиры, 5 декабря 2014 года он продал её коллеге. Владимир суд проиграл, остался и без квартиры, и без денег. С большими долгами. Мужчина обратился в полицию, по факту мошенничества против Филимонова было возбуждено уголовное дело.