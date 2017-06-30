Без воды и света

Ольга КНЯЗЕВА

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Лесные пожары уничтожили 16 столбов-опор ЛЭП. 128 участков, на некоторых люди проживают постоянно, оказались отрезанными от всех коммуникаций. Проблема здесь уже не в комфорте, речь идёт о безопасности и жизни людей.- всё это время проблему решить пытается председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ Надежда ДОБРЯКОВА.Письма и жалобы были направлены в администрацию АГО. Сейчас, как пояснила нам Надежда Георгиевна, к решению проблемы подключились заместитель мэра, отдел сельского хозяйства и управление по капстроительству и ЖКХ. Результатов пока нет., - рассказывает дачник, собственник участка в этом СНТ Николай ЛИТВИНОВ.Жители садоводства надеялись, что хотя бы раз в неделю будут подвозить воду цистернами. Не случилось.- дополнила Надежда Добрякова.С вопросом, чего ждёт служба ГО и ЧС, почему не предпринимает попыток исправить ситуацию, мы обратились к её директору Алексею ФИЛАТОВУ.