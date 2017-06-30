Без воды и света

28 апреля в результате лесных пожаров были уничтожены опоры линий электропередач в садоводстве «Медик». Уже два месяца СНТ живёт без света. Самое страшное, что нет и воды. И это в то время, когда по всей Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации.
Лесные пожары уничтожили 16 столбов-опор ЛЭП. 128 участков, на некоторых люди проживают постоянно, оказались отрезанными от всех коммуникаций. Проблема здесь уже не в комфорте, речь идёт о безопасности и жизни людей. - Я поднимала этот вопрос на заседании комиссии ГО и ЧС. Если будет еще один пожар, тушить огонь будет нечем! В ответ я получила: не пытайтесь решать свои хозяйственные вопросы за наш счёт. Просто заткнули мне рот,
- всё это время проблему решить пытается председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ Надежда ДОБРЯКОВА.
Письма и жалобы были направлены в администрацию АГО. Сейчас, как пояснила нам Надежда Георгиевна, к решению проблемы подключились заместитель мэра, отдел сельского хозяйства и управление по капстроительству и ЖКХ. Результатов пока нет.
- На всё садоводство у нас есть только один полуразвалившийся колодец. Все берут воду оттуда, чтобы хотя бы спасти урожай, такая погода стоит - горят все посадки. Люди ведь живут ими, продают, да и всю зиму ими питаются. Но на тушение пожара, если, не дай Бог, такое случится, воды недостаточно
, - рассказывает дачник, собственник участка в этом СНТ Николай ЛИТВИНОВ.
Жители садоводства надеялись, что хотя бы раз в неделю будут подвозить воду цистернами. Не случилось.- Один подвоз воды будет обходиться примерно в 30 тысяч рублей. Это слишком дорого, да и платить никто не будет. Организовывать генераторы тоже невыгодно, никто не хочет этим заниматься,
- дополнила Надежда Добрякова.
С вопросом, чего ждёт служба ГО и ЧС, почему не предпринимает попыток исправить ситуацию, мы обратились к её директору Алексею ФИЛАТОВУ.
Ольга КНЯЗЕВА
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