Полина ГРАФОВА

Пассажирский ПАЗ выполнял рейс по маршруту №203 из садоводства «Строитель». 21-летний водитель «Короллы» нарушил правила, не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёстке. Удар был такой силы, что автобус откинуло на другую машину – «РАВ4». В автобусе на тот момент находилось более 30 человек. Автобус принадлежит автоколонне 1951. У него разбит передний бампер, фара. У «Короллы» также пострадала передняя часть, капот. За медицинской помощью обратилась 76-летняя пенсионерка, её жизни ничего не угрожает.- сообщают в ГИБДД.