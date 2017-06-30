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Не уступил


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Вчера, 23:55
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Сразу две машины столкнулись с дачным пассажирским автобусом 27 июня в районе старого Китойского моста.

Пассажирский ПАЗ выполнял рейс по маршруту №203 из садоводства «Строитель». 21-летний водитель «Короллы» нарушил правила, не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёстке. Удар был такой силы, что автобус откинуло на другую машину – «РАВ4». В автобусе на тот момент находилось более 30 человек. Автобус принадлежит автоколонне 1951. У него разбит передний бампер, фара. У «Короллы» также пострадала передняя часть, капот. За медицинской помощью обратилась 76-летняя пенсионерка, её жизни ничего не угрожает.

- Водитель «Короллы» был направлен на медицинское освидетельствование. Как только закончится проверка, будет принято решение о наказании виновного в аварии водителя, - сообщают в ГИБДД.

Полина ГРАФОВА
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