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Фонтан на трассе


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Утром 28 июня на федеральной трассе прорвало трубу. Авария произошла на ТЭЦ-9, в районе станции Суховская. Около четверти часа из трубы недалеко от проезжей части разливались технологические воды.

Фонтан на трассе
По мнению сотрудников ТЭЦ, ущерб эта авария никому не нанесла.

-Прорвало 4-ю нитку трассы гидрозолоудаления. Причины пока назвать не можем – будем проверять. Разрыв в трубе небольшой, рабочие быстро всё ликвидировали. В 9.30 поступило сообщение об аварии, в 10.46 уже переключили водоотведение на другую нитку. Ущерба для предприятия, горожан или жителей близлежащих территорий, на наш взгляд, нет. Зольно-водяная среда не является агрессивной, - рассказал нашей газете заместитель директора по общим вопросам ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» Виктор ТАЮРСКИЙ.

Трасса гидрозолоудаления - это труба, по которой течёт вода вместе с золой на специальные золоотвалы. Это для понимания, насколько грязная вода разлилась по территории. Как отметили на предприятии, экологический урон, если он и есть, будут оценивать специальные службы.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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