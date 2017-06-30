Фонтан на трассе

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

- рассказал нашей газете заместитель директора по общим вопросам ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» Виктор ТАЮРСКИЙ.Трасса гидрозолоудаления - это труба, по которой течёт вода вместе с золой на специальные золоотвалы. Это для понимания, насколько грязная вода разлилась по территории. Как отметили на предприятии, экологический урон, если он и есть, будут оценивать специальные службы.