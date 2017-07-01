30 штук на метр

Остановитесь посреди улицы, прислушайтесь. Слышите, асфальт стрекочет? Из-за аномально жаркой погоды в городе и за его пределами настоящее нашествие саранчи. Под угрозой не просто газоны и вся зелёная растительность, но и сельскохозяйственные угодья.Такие вот экземпляры облепили здание редакции 29 июня.
Прилагать особые усилия, чтобы увидеть огромных летающих кузнечиков, не нужно. Больше всего саранчи в центральной и старой частях города. Но и микрорайонам радоваться не стоит – скоро допрыгает и туда. Ничего удивительного, поясняют специалисты. Жара и практически полное отсутствие дождей – идеальные условия, при которых и возникает лёт нестадной саранчи. В народе её ещё называют сибирской кобылкой. Это, кстати, ещё хорошая новость. Если бы к нам пришла стадная саранча, которая кочует с места на место, замучились бы выводить.
Напасть эта настигла не только Ангарск и прилегающие сельскохозяйственные территории. Под угрозой урожай во всём регионе. А в Качугском районе и вовсе введён режим чрезвычайной ситуации.
- Каждый год мы обследуем сельскохозяйственные земли. Сколько кубышек отложила саранча, столько её и появится в следующем сезоне. Так что нашествие мы прогнозировали, предупреждали сельхозтоваропроизводителей, что в этом году будет такая ситуация с вредителями. Запланировали ядохимикатов на обработку 60 тысяч гектаров по всей области. Конечно, будем обрабатывать гораздо больше, химии хватает,
- объяснил нашей редакции заместитель руководителя по защите растений Россельхозцентра Дмитрий ПОЛНОМОЧНОВ.
С многолетних трав и сенокосов саранча постепенно переходит и на посевы зерновых культур. Фермеры всерьез обеспокоены тем, что значительно упадёт урожайность. Чиновники в Министерстве сельского хозяйства уверяют – для всех сельхозтоваропроизводителей предусмотрены компенсации за обработку полей от вредителей из расчёта 80 рублей на квадратный метр. А вот владельцам частных подворий за обработку своего урожая придётся платить самостоятельно.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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