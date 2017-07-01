.
,

Взломали «Атриум»


0

Вчера, 11:47
 Количество просмотров: 108
    

На редакционную почту пришло письмо с просьбой помочь собрать 700 тысяч рублей на протез для 14-летней девочки, болеющей раком.

Мы насторожились: автор не указал ни имени ребенка, ни контактного телефона родителей, только номер карты, на которую можно перевести деньги. На всякий случай позвонили детскому онкологу Ангарска Нине ХАМЕЕВОЙ. Она подтвердила, что на сегодняшний день в нашем городе детей с раком кости нет.

Просто так отправить спам в корзину мы не смогли, потому что письмо было отправлено от имени директора мебельного центра «Атриум» Ильи ВЫСОТИНА и с его электронного адреса. И начиналось оно словами: «Друзья, вы знаете о несчастье, которое случилось с моей племянницей Настей…» Мы позвонили Илье, чтобы узнать: действительно ли нужна помощь? Мало ли, может, речь просто идет не об ангарчанке.

- Вы пятый человек, кто сегодня задает мне этот вопрос, - признался Илья Александрович. – У меня нет племянницы. Я ничего не писал. Почту взломали. Я удалю этот ящик и открою другой. К сожалению, я сейчас нахожусь не в городе и не могу так быстро решить этот вопрос.

Сколько писем было отправлено, неизвестно. Так что будьте бдительны. Если вы на этой неделе получили аналогичное письмо с адреса: via1608@yandex.ru, не переводите деньги. Отдайте их лучше тому ребенку, который в нашей помощи действительно нуждается.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
60 не возраст
Наставника не забыли
В паре с мастером
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Похитил из кассы 40 тысяч рублей
Крупный пожар в Иркутске
Взломали «Атриум»
Все новости категории

Общество
Где же будут сортировать мусор?
Платить штрафы надо вовремя
Не стреляй!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (31)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru