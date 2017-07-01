Взломали «Атриум»



Галина ЛЕМЗЯКОВА

Мы насторожились: автор не указал ни имени ребенка, ни контактного телефона родителей, только номер карты, на которую можно перевести деньги. На всякий случай позвонили детскому онкологу Ангарска Нине ХАМЕЕВОЙ. Она подтвердила, что на сегодняшний день в нашем городе детей с раком кости нет.Просто так отправить спам в корзину мы не смогли, потому что письмо было отправлено от имени директора мебельного центра «Атриум» Ильи ВЫСОТИНА и с его электронного адреса. И начиналось оно словами: «Друзья, вы знаете о несчастье, которое случилось с моей племянницей Настей…» Мы позвонили Илье, чтобы узнать: действительно ли нужна помощь? Мало ли, может, речь просто идет не об ангарчанке.- признался Илья Александрович. –Сколько писем было отправлено, неизвестно. Так что будьте бдительны. Если вы на этой неделе получили аналогичное письмо с адреса: via1608@yandex.ru, не переводите деньги. Отдайте их лучше тому ребенку, который в нашей помощи действительно нуждается.