Взломали «Атриум»

На редакционную почту пришло письмо с просьбой помочь собрать 700 тысяч рублей на протез для 14-летней девочки, болеющей раком.
Мы насторожились: автор не указал ни имени ребенка, ни контактного телефона родителей, только номер карты, на которую можно перевести деньги. На всякий случай позвонили детскому онкологу Ангарска Нине ХАМЕЕВОЙ. Она подтвердила, что на сегодняшний день в нашем городе детей с раком кости нет.
Просто так отправить спам в корзину мы не смогли, потому что письмо было отправлено от имени директора мебельного центра «Атриум» Ильи ВЫСОТИНА и с его электронного адреса. И начиналось оно словами: «Друзья, вы знаете о несчастье, которое случилось с моей племянницей Настей…» Мы позвонили Илье, чтобы узнать: действительно ли нужна помощь? Мало ли, может, речь просто идет не об ангарчанке.- Вы пятый человек, кто сегодня задает мне этот вопрос,
- признался Илья Александрович. – У меня нет племянницы. Я ничего не писал. Почту взломали. Я удалю этот ящик и открою другой. К сожалению, я сейчас нахожусь не в городе и не могу так быстро решить этот вопрос.
Сколько писем было отправлено, неизвестно. Так что будьте бдительны. Если вы на этой неделе получили аналогичное письмо с адреса: via1608@yandex.ru, не переводите деньги. Отдайте их лучше тому ребенку, который в нашей помощи действительно нуждается.
Галина ЛЕМЗЯКОВА