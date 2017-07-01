.
,

Крупный пожар в Иркутске


0

Сегодня, 12:25
 Количество просмотров: 74
    

Крупный пожар в Иркутске

Множество факторов осложняли работы по тушению пожара на площади 240 квадратных метров, произошедшего в одном из административных зданий в областном центре на улице Олега Кошевого. К ликвидации пожара, начавшегося в пятом часу утра, были привлечены силы трёх пожарных частей Иркутска: 5 автоцистерн, автоколенчатый подъемник. Сильными порывами ветра огонь быстро распространился по горючему утеплителю под металлопрофилем здания и хранившимся в нём горючим материалам. На месте был развернут оперативный штаб. Пожарные работали по повышенному номеру сложности.

Крупный пожар в Иркутске

Крупный пожар в Иркутске

- Через здание и вокруг него проходили силовые кабели высокого напряжения, которые не сразу удалось отключить электрикам, при этом у охраны объекта не оказалось ключей от помещений. Всё это затрудняло тушение в первые минуты, - прокомментировал руководитель тушения пожара Иван Муратов. – Тем не менее, огонь остановили на застигнутой площади, удалось спасти кафе и часть офисных помещений.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, производится разбор строительных конструкций и проливка места пожара. Пострадавших нет. Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС России предстоит провести ряд экспертиз и установит причину пожара. Предположительно, возгорание началось в результате короткого замыкания электропроводки.

38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
60 не возраст
Наставника не забыли
В паре с мастером
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Похитил из кассы 40 тысяч рублей
Крупный пожар в Иркутске
Взломали «Атриум»
Все новости категории

Общество
Где же будут сортировать мусор?
Платить штрафы надо вовремя
Не стреляй!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (31)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru