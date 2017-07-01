Крупный пожар в Иркутске

Множество факторов осложняли работы по тушению пожара на площади 240 квадратных метров, произошедшего в одном из административных зданий в областном центре на улице Олега Кошевого. К ликвидации пожара, начавшегося в пятом часу утра, были привлечены силы трёх пожарных частей Иркутска: 5 автоцистерн, автоколенчатый подъемник.
Сильными порывами ветра огонь быстро распространился по горючему утеплителю под металлопрофилем здания и хранившимся в нём горючим материалам. На месте был развернут оперативный штаб. Пожарные работали по повышенному номеру сложности.- Через здание и вокруг него проходили силовые кабели высокого напряжения, которые не сразу удалось отключить электрикам, при этом у охраны объекта не оказалось ключей от помещений. Всё это затрудняло тушение в первые минуты,
- прокомментировал руководитель тушения пожара Иван Муратов. – Тем не менее, огонь остановили на застигнутой площади, удалось спасти кафе и часть офисных помещений.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, производится разбор строительных конструкций и проливка места пожара. Пострадавших нет. Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС России предстоит провести ряд экспертиз и установит причину пожара. Предположительно, возгорание началось в результате короткого замыкания электропроводки.38.mchs.gov.ru