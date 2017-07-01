Крупный пожар в Иркутске

Сильными порывами ветра огонь быстро распространился по горючему утеплителю под металлопрофилем здания и хранившимся в нём горючим материалам. На месте был развернут оперативный штаб. Пожарные работали по повышенному номеру сложности.- прокомментировал руководитель тушения пожара Иван Муратов. –В настоящее время открытое горение ликвидировано, производится разбор строительных конструкций и проливка места пожара. Пострадавших нет. Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС России предстоит провести ряд экспертиз и установит причину пожара. Предположительно, возгорание началось в результате короткого замыкания электропроводки.