.
,

Похитил из кассы 40 тысяч рублей


0

Сегодня, 13:09
 Количество просмотров: 25
    

Похитил из кассы 40 тысяч рублей

В Иркутске сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» за сутки установили и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

1 июля около 23 часов вечера в дежурную часть отдела полиции № 10 городского управления, поступило сообщение от 41-летнего продавца продуктового павильона, расположенного на 16 км Мельничного тракта. Мужчина рассказал, что неизвестный преступник, ворвавшись в торговое помещение, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил из кассы денежные средства в размере 40 тысяч рублей.

Незамедлительно прибывшие по адресу сотрудники полиции, тщательно провели осмотр места происшествия, а также изъяли видео с камер наблюдения. На одном из видео видно, как злоумышленник, лиц которого тщательно скрыто платком, потребовал выручку. Получив отказ, предполагаемый преступник произвел продавцу выстрел в ногу, после чего похитил денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.

В результате грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность предполагаемого преступника. Спустя пару часов полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали его и доставили подозреваемого в отдел для допроса. Им оказался нигде не работающий 30-летний мужчина.

При обыске по месту проживания задержанного стражи правопорядка изъяли похищенные денежные средства и не зарегистрированный пневматический пистолет.

Сейчас следственными органами отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Мужчина находится под арестом, дает признательные показания.

По информации Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
60 не возраст
Наставника не забыли
В паре с мастером
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Похитил из кассы 40 тысяч рублей
Крупный пожар в Иркутске
Взломали «Атриум»
Все новости категории

Общество
Где же будут сортировать мусор?
Платить штрафы надо вовремя
Не стреляй!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (31)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru