Похитил из кассы 40 тысяч рублей

1 июля около 23 часов вечера в дежурную часть отдела полиции № 10 городского управления, поступило сообщение от 41-летнего продавца продуктового павильона, расположенного на 16 км Мельничного тракта. Мужчина рассказал, что неизвестный преступник, ворвавшись в торговое помещение, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил из кассы денежные средства в размере 40 тысяч рублей.Незамедлительно прибывшие по адресу сотрудники полиции, тщательно провели осмотр места происшествия, а также изъяли видео с камер наблюдения. На одном из видео видно, как злоумышленник, лиц которого тщательно скрыто платком, потребовал выручку. Получив отказ, предполагаемый преступник произвел продавцу выстрел в ногу, после чего похитил денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.В результате грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность предполагаемого преступника. Спустя пару часов полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали его и доставили подозреваемого в отдел для допроса. Им оказался нигде не работающий 30-летний мужчина.При обыске по месту проживания задержанного стражи правопорядка изъяли похищенные денежные средства и не зарегистрированный пневматический пистолет.Сейчас следственными органами отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Мужчина находится под арестом, дает признательные показания.