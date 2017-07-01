Отдал 800 тысяч рублей, чтобы получить 450



Не нужно надеяться на получение баснословных денег и иных льгот! Это лишь уловка мошенников! Будьте бдительны!



Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» поступило заявление от местного жителя. 66-летний мужчина сообщил, что добровольно перечислил аферистам 798 тысяч рублей, в надежде на получение компенсации в размере 450 тысяч.Установлено, что на телефон заявителя позвонил незнакомый человек и представился сотрудником столичного банка. Собеседник сообщил, что мужчине положена компенсация за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты. Для того чтобы единовременно получить солидную сумму, зиминцу необходимо оплатить подоходный налог, страховку, инкассаторские услуги, за доставку денег к нему домой. Гражданин перечислил денежные средства, но никакой выплаты не получил.Желание стать владельцем больших финансов затмило все иные чувства потерпевшего, и он, не осознавая своих поступков, загнав себя в долги перед родственниками, знакомыми и банками, отдал злоумышленникам двукратную сумму причитавшейся компенсации.