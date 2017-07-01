Поехал в сторону Братска и пропал

3 июля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о розыске близкого родственника. Девушка рассказала, что последний раз видела брата утром 2 июля, после чего он уехал на личном автомобиле «Фольксваген Поло» по рабочей заявке в такси в сторону города Братска.Его приметы: на вид 20 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы черного цвета средней длины, кожа смуглая, глаза карие, лицо овальное.Был одет: джинсовые шорты светло-синие длиной до колен, сланцы кожаные темно-коричневые, футболка голубого цвета.При себе имел сотовый телефон марки «Айфон 4с» черного цвета, а также портмоне черного цвета, в котором находились личные документы и документы на автомобиль. Уехал на а\м «Фольксваген Поло» белого цвета 2013г.в. г\н с 744аа 138 рег.Граждан, что-либо знающих о местонахождении Кочетова Ильи Анатольевича, просьба обращаться