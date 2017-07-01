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С банком шутки плохи


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Вчера, 12:29
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26 июня Ангарский городской суд вынес приговор 45-летнему предпринимателю. Подсудимый обвинялся по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса («преступление в сфере кредитования: хищение заемщиком денежных средств в особо крупном размере»).

Осужденный много лет живет в Ангарске, женился на местной жительнице, занимается переработкой леса на делянах в Качугском районе. Любому бизнесу нужны деньги, но предприниматель, гражданин Узбекистана, взять кредит не мог. Выход нашел: жена открыла две фирмы - «Сиблеспром» и «Сибазияторг», где муж был генеральным директором.

В 2013 году ООО «Сиблеспром» в лице его гендиректора оформило в Сбербанке кредит на 29,5 млн. рублей на покупку участка земли в Китое для обустройства там цеха лесопереработки. В том же году гендиректор решил взять еще один кредит - 29,9 млн. рублей - для приобретения оборудования. Но если первый кредит заемщик потратил строго по назначению - купил землю, то на второй оборудование покупать не собирался. А чтобы отчитаться перед банком, представил фиктивный договор его покупки и перестал платить по кредитам. При этом себя виноватым не считает, говорит, что на банковские деньги дворец себе не построил, а поправил производственные дела - купил парк машин и рассчитался с работниками, которым был должен. А во всех его бедах виноват банк, который не дал ему третий кредит, чтобы расплатиться по двум прежним. Банк считает, что предприниматель кредитора обманул. Такая же позиция у прокуратуры.

Ольга КРАСНОВА


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