Виноваты оба

Ольга КРАСНОВА

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В судебном заседании представители ответчика с иском не согласились, представили акт технического состояния квартиры после затопления, составленный работниками УК. Из этого документа следует, что в случившемся виновата собственница затопленной квартиры, самовольно заменившая часть общего имущества дома: демонтировав полотенцесушитель в своей квартире, заменила часть стального трубопровода на медный, незаконно врезав его на чердаке в общедомовую систему отопления. Это якобы и стало причиной затопления.Суд провел свою экспертизу. Согласно экспертному заключению причиной разрыва трубопровода стало размораживание системы отопления, произошедшее из-за того, что УК не выполняла свои обязанности по содержанию дома. В частности, не был обеспечен температурно-влажностный режим чердачных помещений, переохлаждаемые перекрытия не утеплили надлежащим образом, не соответствует нормативным требованиям теплоизоляция трубопроводов.