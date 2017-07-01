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Виноваты оба


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Вчера, 12:35
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На чердаке дома прорвало трубопровод горячей воды, в результате была затоплена квартира снизу. Её хозяйка обратилась в ЖЭУ-6, просила возместить нанесенный ущерб. Управляющая компания отказалась, посчитав, что в происшедшем их вины нет. Женщина обратилась к оценщикам, которые оценили ущерб в 68 тысяч рублей, и подала иск в суд.

В судебном заседании представители ответчика с иском не согласились, представили акт технического состояния квартиры после затопления, составленный работниками УК. Из этого документа следует, что в случившемся виновата собственница затопленной квартиры, самовольно заменившая часть общего имущества дома: демонтировав полотенцесушитель в своей квартире, заменила часть стального трубопровода на медный, незаконно врезав его на чердаке в общедомовую систему отопления. Это якобы и стало причиной затопления.

Суд провел свою экспертизу. Согласно экспертному заключению причиной разрыва трубопровода стало размораживание системы отопления, произошедшее из-за того, что УК не выполняла свои обязанности по содержанию дома. В частности, не был обеспечен температурно-влажностный режим чердачных помещений, переохлаждаемые перекрытия не утеплили надлежащим образом, не соответствует нормативным требованиям теплоизоляция трубопроводов.

Ольга КРАСНОВА

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