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Снимала порчу


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Вчера, 14:10
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90-летняя жительница посёлка Мегет попалась на удочку мошенницы.

Псевдогадалка взялась снимать с пенсионерки порчу и чистить её сбережения. В общей сложности за услуги пришлось заплатить 72 тысячи рублей. Сейчас мошенницу разыскивает полиция. Всё случилось в четверг, около 11 часов дня. На улице в Мегете к старушке подошла молодая женщина славянской внешности. Говорит, вижу, что на вас порча, болеете часто. Но не отчаивайтесь, могу помочь. В качестве доказательства тут же подошла другая женщина, подтвердила, что гадалка дельная, уже помогла её дочери, вылечила от эпилепсии. За это женщина принесла ей плату – 240 тысяч рублей. Пенсионерка призналась, что таких денег у неё нет. Все накопления – 60 тысяч на похороны. Лежат на сберегательной книжке. Гадалка сказала, что на книжке деньги вообще держать вредно, они притягивают к себе дурную энергетику. Гораздо полезнее отдать их ей.

Ольга КНЯЗЕВА


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