Под замком

Ольга КРАСНОВА,

фото автора

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Решив, что Нине Яковлевне стало плохо или она (не дай Бог!) умерла, 13 мая соседи вызвали спасателей, которые вскрыли дверь и вызвали «скорую помощь», которая спасла бабушку от смерти.Нина Яковлевна - вдова ветерана Великой Отечественной войны. С мужем и двумя детьми они с 1959 года жили в трехкомнатной квартире в старой части города. Несколько лет назад муж умер, потом ушли из жизни сын и дочь, и старая женщина осталась одна. Внучка закрыла в квартире старую бабушку, которая практически не передвигается и себя обслужить не может. До Нины Яковлевны не достучаться, не дозвониться. Точно известно, что внучка приезжает к бабушке в день её пенсии. В другие дни она занята.Когда после вызова спасателей приехала внучка, она бодрым голосом заверила соседей, что бабушку они не бросили, к ней якобы ходит их родственница. Но, как рассказала одна из соседок, чтобы проверить, как часто родственники навещают Нину Яковлевну, она вложила под дверь её квартиры листок бумаги. Проверяла каждый день. Листок был на месте две недели!Неудивительно, что через месяц после вызова спасателей по подъезду опять пошел запах. Соседи пошли на крайние меры. 23 июня на двери квартиры они разместили объявление и обратились в нашу газету. Мы позвонили Ирине, она сказала, что не стоит верить соседям, она регулярно навещает бабушку. Вот только про объявление не знает. Значит, в Ангарске давно уже не была. Ирина приехала только в понедельник, 26 июня.Когда мы зашли в квартиру пожилой женщины, на мебели был толстый слой пыли и такой ужасный запах, что приходилось дышать через носовой платок.