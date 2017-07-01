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Серьги за косы


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Сегодня, 02:41
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На 2 года и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима осуждена решением суда 24-летняя ангарчанка, которая этой весной технично снимала с маленьких девочек золотые серьги, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Орудовала женщина во дворах 92, 93 и 94 кварталов. Она предлагала маленьким девочкам сделать причёски и во время плетения кос снимала с детей серьги.

Обвиняемая ранее уже была трижды судима за совершение восьми имущественных преступлений. Она крала не только серьги и телефоны у несовершеннолетних, но и другие вещи. Новые преступления были совершены ею в период условно-досрочного освобождения.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Учитывая обстоятельства дела, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания.

Собств. инф.
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