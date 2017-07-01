Серьги за косы

Собств. инф.

Орудовала женщина во дворах 92, 93 и 94 кварталов. Она предлагала маленьким девочкам сделать причёски и во время плетения кос снимала с детей серьги.Обвиняемая ранее уже была трижды судима за совершение восьми имущественных преступлений. Она крала не только серьги и телефоны у несовершеннолетних, но и другие вещи. Новые преступления были совершены ею в период условно-досрочного освобождения.Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Учитывая обстоятельства дела, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания.