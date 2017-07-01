Убивать не хотел

В результате драки возле бара «У Кузьмича», в 12а микрорайоне, погибла 26-летняя усольчанка. Подозреваемый, ранее судимый 26-летний ангарчанин, утверждает, что убил нечаянно – не туда попал кулаком.
В ночь на 23 июня в баре сидели две компании. Одна из 5 человек (две девушки). Всем не больше 30 лет. Парни имели криминальные связи, а один из них, Владимир (имя изменено), уже отбывал наказание за убийство. Несколько лет назад в пьяной драке случайно убил человека. Тогда мужчине дали 6 лет лишения свободы. В прошлом году он освободился. Вторая компания – 30-летние Алексей и Дмитрий (имена изменены), оказались в баре в тот вечер, как они сами утверждают, совершенно случайно – проезжали мимо на велосипедах, решили зайти и выпить пива. Оба молодых человека никогда раньше в поле зрения полиции не попадали: работают, дома жёны и дети. С Алиной (имя изменено) раньше никто из них не был знаком. 23 июня она подсела за столик к Алексею и Дмитрию.
Около 5 часов утра, когда бар уже закрывался, обе компании вышли на улицу. Из-за чего завязался конфликт, никто не помнит. Владимир сцепился с Алексеем и Дмитрием, остальные стояли в стороне и в драку не лезли. Все, кроме Алины. Девушка несколько раз подходила к дерущимся мужикам, чтобы разнять их.
- Она подошла раз, я оттолкнул её. Через время она снова подскочила. Я целился кулаком в одного из мужиков, но случайно попал ей в голову. Это случайность,
- расскажет Владимир на допросе у следователя.
Ольга КНЯЗЕВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30