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Убивать не хотел


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Сегодня, 02:55
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В результате драки возле бара «У Кузьмича», в 12а микрорайоне, погибла 26-летняя усольчанка. Подозреваемый, ранее судимый 26-летний ангарчанин, утверждает, что убил нечаянно – не туда попал кулаком.

В ночь на 23 июня в баре сидели две компании. Одна из 5 человек (две девушки). Всем не больше 30 лет. Парни имели криминальные связи, а один из них, Владимир (имя изменено), уже отбывал наказание за убийство. Несколько лет назад в пьяной драке случайно убил человека. Тогда мужчине дали 6 лет лишения свободы. В прошлом году он освободился. Вторая компания – 30-летние Алексей и Дмитрий (имена изменены), оказались в баре в тот вечер, как они сами утверждают, совершенно случайно – проезжали мимо на велосипедах, решили зайти и выпить пива. Оба молодых человека никогда раньше в поле зрения полиции не попадали: работают, дома жёны и дети. С Алиной (имя изменено) раньше никто из них не был знаком. 23 июня она подсела за столик к Алексею и Дмитрию.

Около 5 часов утра, когда бар уже закрывался, обе компании вышли на улицу. Из-за чего завязался конфликт, никто не помнит. Владимир сцепился с Алексеем и Дмитрием, остальные стояли в стороне и в драку не лезли. Все, кроме Алины. Девушка несколько раз подходила к дерущимся мужикам, чтобы разнять их.

- Она подошла раз, я оттолкнул её. Через время она снова подскочила. Я целился кулаком в одного из мужиков, но случайно попал ей в голову. Это случайность, - расскажет Владимир на допросе у следователя.

Ольга КНЯЗЕВА


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