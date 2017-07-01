В Ангарске произошла авария с участием трех автомобилей

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Toyota Carina». На перекрестке «Carina» врезалась в «Town Ace». От удара микроавтобус перевернулся, а «Toyota Carina» влетела в стоявший рядом «Solaris».Трехлетний ребенок, находившийся в «Hyundai» не пострадал. Пассажирка «Carina» была госпитализирована в тяжелом состоянии, также в больницу доставили пассажирку «Toyota Town Ace».