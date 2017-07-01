.
,

В Ангарске произошла авария с участием трех автомобилей


0

Вчера, 11:56
 Количество просмотров: 330
    

В Ангарске произошла авария с участием трех автомобилей

9 июля в Ангарске на перекрестке улиц Фестивальная и Красная произошло столкновение автомобилей «Toyota Carina», «Toyota Town Ace» и «Hyundai Solaris». По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Toyota Carina». На перекрестке «Carina» врезалась в «Town Ace». От удара микроавтобус перевернулся, а «Toyota Carina» влетела в стоявший рядом «Solaris».

Трехлетний ребенок, находившийся в «Hyundai» не пострадал. Пассажирка «Carina» была госпитализирована в тяжелом состоянии, также в больницу доставили пассажирку «Toyota Town Ace».

newirkutsk.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ
60 не возраст
Наставника не забыли
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В Ангарске произошла авария с участием трех автомобилей
Водитель Тойоты уходя от погони сбил сотрудника ППС
Убивать не хотел
Все новости категории

Общество
Через расстояния
Не тратя время и нервы
Две сотни не сдали
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (88)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru