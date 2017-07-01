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80 тысяч за снятие порчи


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Сегодня, 12:06
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80 тысяч за снятие порчи

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братское» проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, обманным путём похитивших имущество пенсионерки из Братска.

Накануне 77-летняя братчанка сообщила в дежурную часть полиции о том, что неизвестные женщины завладели её деньгами и ювелирными украшениями, причинив ущерб на сумму около 80 тысяч рублей. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что недалеко от места жительства потерпевшей на улице Крупской к ней подошли две женщины. Вступив с ней в разговор, незнакомки сообщили, что видят наложенный на её сына «сглаз». Для подтверждения сказанного они предложили принести его фото, а также все имеющиеся в доме ценности для совершения обряда «очищения». Когда указания были выполнены, псевдо экстрасенсы показали ей фокус с почерневшим яйцом, и принялись за свершение процесса снятия порчи.

В итоге все ценности пенсионерки оказались у мошенниц, которые предположительно уехали на стоявшем неподалёку автомобиле. Оказавшись дома без денег и золота, братчанка заподозрила обман и обратилась в полицию. В настоящее время организованы поиски машины и лиц, причастных к преступлению.

Аналогичные мошенничества уже происходили в Братске и в других районах Иркутской области. В прошлом году этническая группа, похитившая имущество пожилой братчанки на общую сумму более 200 тысяч рублей, при совместных мероприятиях сотрудников подразделений полиции Братска и Тулуна была задержана в Тулунском районе.

Практически все пострадавшие утверждают, что после вступления в общение с «гадалками», они теряют контроль над ситуацией и пребывают в состоянии, похожем на гипноз. В этой связи, полиция призывает граждан, особенно преклонного возраста, не вступать на улице в общение с незнакомыми людьми, предлагающими услуги по снятию порчи, сглаза, а также проведение различных манипуляций и обрядов с вашим имуществом.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (г. Братск)
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