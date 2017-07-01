В Ангарске задержан квартирный вор

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратился местный житель и сообщил, что из принадлежащей ему квартиры было похищено имущество. При этом хозяин во время кражи находился в квартире - спал.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 44-летний ангарчанин. Только в феврале он освободился из мест лишения свободы. Полицейские выяснили, что мужчина, воспользовавшись тем, что в квартире, расположенной на первом этаже было открыто окно, проник в помещение и похитил электронно-бытовую технику общей стоимостью около 44 тысячи рублей.Похищенное изъято в ходе обыска по месту жительства злоумышленника, имущество возвращено владельцу.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.