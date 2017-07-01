.
,

В Ангарске задержан квартирный вор


0

Сегодня, 12:26
 Количество просмотров: 133
    

В Ангарске задержан квартирный вор

Подозреваемого в квартирной краже задержали сотрудники уголовного розыска в Ангарске.

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратился местный житель и сообщил, что из принадлежащей ему квартиры было похищено имущество. При этом хозяин во время кражи находился в квартире - спал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 44-летний ангарчанин. Только в феврале он освободился из мест лишения свободы. Полицейские выяснили, что мужчина, воспользовавшись тем, что в квартире, расположенной на первом этаже было открыто окно, проник в помещение и похитил электронно-бытовую технику общей стоимостью около 44 тысячи рублей.

Похищенное изъято в ходе обыска по месту жительства злоумышленника, имущество возвращено владельцу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Виктор Косачев признан заслуженным работником физической культуры и спорта
В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ
60 не возраст
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
23-летний воришка из Ангарска пошел на поджог
В Ангарске задержан квартирный вор
80 тысяч за снятие порчи
Все новости категории

Общество
43 супружеские пары получили медали «За любовь и верность»
Через расстояния
Не тратя время и нервы
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (98)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru