23-летний воришка из Ангарска пошел на поджог

3 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из дачных массивов сгорел двухэтажный дом. При проверке выяснилось, что строение подожгли. Сумму ущерба владелица участка оценила в 500 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемого в уничтожении чужого имущества. Им оказался 23-летний ангарчанин. Кроме того, полицейские установили причастность задержанного к другому имущественному преступлению. Сейчас он находится на подписке о невыезде.Как выяснили правоохранители, подозреваемый проживал на соседнем участке. Мужчина решил похитить имущество потерпевшей. Проникнув на чужую территорию, он решил скрыть следы своего присутствия - поджог дом и скрылся.По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.