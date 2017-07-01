21-летний ангарчанин оскорбил чувства верующих

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что в период с февраля 2016 г. по июнь 2017 г. нигде не работающий молодой человек, находясь по адресу своего места проживания, распространил на используемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе материалы, содержащие информацию унизительного характера по отношению к верующим христианских конфессий. Тем самым, молодой человек совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности: имеет судимость за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).В настоящее время с подозреваемым работают следователи СКР. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.