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21-летний ангарчанин оскорбил чувства верующих


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Сегодня, 12:15
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21-летний ангарчанин оскорбил чувства верующих

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что в период с февраля 2016 г. по июнь 2017 г. нигде не работающий молодой человек, находясь по адресу своего места проживания, распространил на используемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе материалы, содержащие информацию унизительного характера по отношению к верующим христианских конфессий. Тем самым, молодой человек совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности: имеет судимость за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).

В настоящее время с подозреваемым работают следователи СКР. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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