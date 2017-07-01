Ограбил бабушку

В отдел полиции с сообщением о грабеже обратилась 76-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что в вечернее время в одном из дворов 9-го микрорайона неизвестный ударил её по голове и отобрал сумку, в которой находился её мобильный телефон.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ими оказался 26-летний житель Мегета. Известно, что ранее мужчина неоднократно был судим за аналогичные преступления.По данному факту следственным отделом №2 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж».