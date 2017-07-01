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В Иркутске осудили налетчиков на банкоматы


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Сегодня, 14:00
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В Иркутске осудили налетчиков на банкоматы

В Иркутске прозвучал обвинительный приговор членам организованной группы за серию нападений на банкоматы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи доказали причастность мужчин к нападениям на банкоматы в Иркутске, Ангарске и поселке Молодежный. Последний эпизод их противоправной деятельности произошел 2 сентября 2015 года. Тогда неизвестные на тот момент преступники проникли в помещение одного из кредитно-финансовых учреждений, расположенного на улице Трилиссера областного центра, где вскрыли находящийся внутри банкомат. Тогда сотрудник одного из частных охранных предприятий в ходе преследования смертельно ранил организатора группировки.

Как установили следственные органы, обвиняемые создали устойчивую вооружённую группу с целью нападения на банкоматы. Каждый из них, действуя согласовано, выполнял свою отведённую роль. Они заранее готовились к преступлению, подыскивали объект нападения, выбирали орудия совершения деяния. Для конспирации налетчики использовали маски и перчатки. Кроме того, об их криминальных действиях не знал ни один знакомый с ними человек.
Им вменили восемь преступлений, совершенных в составе организованной группы.

Ущерб от криминальной деятельности подсудимых составил более 6,5 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд Иркутска назначил обоим подсудимым по 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

www.ogirk.ru
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