В Иркутске осудили налетчиков на банкоматы

Следователи доказали причастность мужчин к нападениям на банкоматы в Иркутске, Ангарске и поселке Молодежный. Последний эпизод их противоправной деятельности произошел 2 сентября 2015 года. Тогда неизвестные на тот момент преступники проникли в помещение одного из кредитно-финансовых учреждений, расположенного на улице Трилиссера областного центра, где вскрыли находящийся внутри банкомат. Тогда сотрудник одного из частных охранных предприятий в ходе преследования смертельно ранил организатора группировки.Как установили следственные органы, обвиняемые создали устойчивую вооружённую группу с целью нападения на банкоматы. Каждый из них, действуя согласовано, выполнял свою отведённую роль. Они заранее готовились к преступлению, подыскивали объект нападения, выбирали орудия совершения деяния. Для конспирации налетчики использовали маски и перчатки. Кроме того, об их криминальных действиях не знал ни один знакомый с ними человек.Им вменили восемь преступлений, совершенных в составе организованной группы.Ущерб от криминальной деятельности подсудимых составил более 6,5 миллионов рублей.Октябрьский районный суд Иркутска назначил обоим подсудимым по 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.