Операция "Мак-2017" в Ангарске

С 13 июня по 15 июля 2017 года на территории Ангарского городского округа проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». Ее цель – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию округа наркотических средств растительного происхождения.
В рамках проводимой операции сотрудники полиции проводят профилактические беседы с населением, доводят до граждан информацию о недопустимости культивирования запрещенных растений и разъясняют ответственность за нарушения законодательства.
В ходе одного из рейдов по садоводствам округа на дачном участке пожилой ангарчанки было обнаружены кусты наркосодержащего мака. Хозяйка дачи сообщила, что не знала о том, что эти растения содержат наркотические вещества и сознательно ничего не культивировала. Растения полицейские изъяли, а дачницу предупредили об уголовной ответственности за подобное деяние.
Незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет за собой – в зависимости от их количества - административную либо уголовную ответственность (статья 231 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Всего за время проведения первого этапа операции «Мак» оперативники Ангарска задержали 11 местных жителей, которые заготавливали марихуану для личного потребления.
Полицейские вручили 4 предписания различным организациям Ангарского городского округа для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли. На сегодняшний день все они исполнены.
Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Ангарскому городскому округу телефону доверия 8(3952)216-888 или 02.Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу