Операция "Мак-2017" в Ангарске

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Ангарскому городскому округу телефону доверия 8(3952)216-888 или 02.

В рамках проводимой операции сотрудники полиции проводят профилактические беседы с населением, доводят до граждан информацию о недопустимости культивирования запрещенных растений и разъясняют ответственность за нарушения законодательства.В ходе одного из рейдов по садоводствам округа на дачном участке пожилой ангарчанки было обнаружены кусты наркосодержащего мака. Хозяйка дачи сообщила, что не знала о том, что эти растения содержат наркотические вещества и сознательно ничего не культивировала. Растения полицейские изъяли, а дачницу предупредили об уголовной ответственности за подобное деяние.Незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет за собой – в зависимости от их количества - административную либо уголовную ответственность (статья 231 Уголовного кодекса Российской Федерации).Всего за время проведения первого этапа операции «Мак» оперативники Ангарска задержали 11 местных жителей, которые заготавливали марихуану для личного потребления.Полицейские вручили 4 предписания различным организациям Ангарского городского округа для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли. На сегодняшний день все они исполнены.