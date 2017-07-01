Разыскивается мужчина совершивший разбойное нападение на женщину в Ангарске



Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого полиция просит обратиться по телефонам: 53-05-15 или 02.



Следственным отделом №1 Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в разбойном нападении. Сыщики проверяют ранее судимых за аналогичные преступления граждан, опрашивают жильцов близлежащих домов, устанавливают свидетелей и очевидцев преступления.на вид ему 40-45 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, европейский тип лица, нос прямой, волос русый. Особые приметы: на лице следы от угревой сыпи. Был одет в спортивный костюм либо униформу синего цвета с надписью на спине.