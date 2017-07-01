Туристы от эвакуации отказались

Осуществив посадку вертолета в подходящем месте, сотрудники МЧС встретили путешественников ниже по течению. По их словам, туристическая группа находится в полном составе и в помощи не нуждается. От предложенной эвакуации они отказались и продолжили свой путь по назначенному маршруту.Туристическая группа из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышла в назначенное время на связь с родственниками. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области накануне.