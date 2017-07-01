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Туристы от эвакуации отказались


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Сегодня, 12:51
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Туристы от эвакуации отказались

12 июля во втором часу дня спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, обследовавшие акваторию горных рек Восточных Саян, обнаружили группу туристов из Ростова-на-Дону. Люди найдены в 40 километрах от начала маршрута. С воздуха спасатели увидели два катамарана, сплавляющиеся по реке Онот.

Осуществив посадку вертолета в подходящем месте, сотрудники МЧС встретили путешественников ниже по течению. По их словам, туристическая группа находится в полном составе и в помощи не нуждается. От предложенной эвакуации они отказались и продолжили свой путь по назначенному маршруту.

Туристическая группа из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышла в назначенное время на связь с родственниками. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области накануне.

38.mchs.gov.ru
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