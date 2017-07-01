Погибли на тротуаре

585 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД

в этом году. В 2016 году их было

на 80 человек меньше.

Только за прошедшие выходные выпившими

за руль сели 24 (!) человека.

Быть трезвым научит

лишение свободы

Ольга КРАСНОВА

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Авария произошла на улице Институтской. Автомобиль вылетел с проезжей части, перевернулся, сбив двух пешеходов - 20-летнего Антона ДЫДЫКИНА и 24-летнего Сергея АХМЕДОВА. Один из них скончался на месте, другого доставили в БСМП, прооперировали, но вскоре от полученных травм он умер.По словам очевидцев, женщина, сидевшая за рулем, была пьяна. После ДТП её госпитализировали, но подтвердить или опровергнуть ее алкогольное состояние на момент ДТП врачи пока не могут - кровь взята на экспертизу, заключение даст областной центр.Во время аварии в иномарке был еще и мужчина, которого раньше лишили водительских прав. По поводу него вопросов не возникло: был трезвый и серьезных повреждений не получил. Но, как говорят свидетели, когда сотрудники ГИБДД устанавливали, кто был за рулем, спутники препирались, указывали друг на друга, но потом женщина призналась, что машиной управляла она.