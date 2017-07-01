Погибли на тротуаре

8 июля ангарчанка на автомобиле Nissan Teana не справилась с управлением и насмерть сбила двух молодых мужчин, которые шли по тротуару.
Авария произошла на улице Институтской. Автомобиль вылетел с проезжей части, перевернулся, сбив двух пешеходов - 20-летнего Антона ДЫДЫКИНА и 24-летнего Сергея АХМЕДОВА. Один из них скончался на месте, другого доставили в БСМП, прооперировали, но вскоре от полученных травм он умер.
По словам очевидцев, женщина, сидевшая за рулем, была пьяна. После ДТП её госпитализировали, но подтвердить или опровергнуть ее алкогольное состояние на момент ДТП врачи пока не могут - кровь взята на экспертизу, заключение даст областной центр.
Во время аварии в иномарке был еще и мужчина, которого раньше лишили водительских прав. По поводу него вопросов не возникло: был трезвый и серьезных повреждений не получил. Но, как говорят свидетели, когда сотрудники ГИБДД устанавливали, кто был за рулем, спутники препирались, указывали друг на друга, но потом женщина призналась, что машиной управляла она. ЦИФРА
585 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД МНЕНИЕ
в этом году. В 2016 году их было
на 80 человек меньше.
Только за прошедшие выходные выпившими
за руль сели 24 (!) человека.
Быть трезвым научит - За полугодие мы освидетельствовали около 300 водителей. За сутки устанавливаем от двух до пяти человек либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. В большинстве нарушители молоды - от 23 до 35 лет. На мой взгляд, у многих низкая культура поведения на дороге. Но это проблема не только Ангарска. У многих, как я полагаю, и низкий уровень мастерства - результат слабой подготовки в автошколах. Зато амбиции и наглость беспредельные! Когда такой водитель, выпив, садится за руль, от него можно ждать чего угодно. Он выезжает на встречную полосу, считая, что все ему дорогу уступят.
лишение свободы
«Пьяные ДТП» увеличиваются в праздничные дни, таких аварий больше в вечернее и ночное время. Играет роль и сезон: лето - пора отпусков, возможности выпить пива и тут же сесть за руль. Люди много отдыхают и много пьют.
Пожалуй, только одна мера научит пьяных за рулем быть трезвыми – это реальный срок лишения свободы. Дмитрий ДОНСКОЙ, исполняющий обязанности заведующего кабинетом медосвидетельствования состояния опьянения Ангарской областной психиатрической больницы:
Ольга КРАСНОВА
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