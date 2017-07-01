

Ольга КНЯЗЕВА,

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Чуть больше года прошло с трагедии 28 июня 2016 года, когда, преследуя пьяного нарушителя, погибли двое сотрудников ГИБДД. И вот снова жертвами преступника за рулем стали полицейские.О том, что за рулём этой иномарки находится пьяный водитель, сотрудникам ГИБДД сообщил свидетель. Женщина заметила, как двое парней выходят из магазина с пивом и садятся в белый «Марк-2». Автомобиль удалось отследить по приметам только в районе Ленинградского проспекта. На требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не отреагировал. Экипаж за ним. Небольшая погоня, сообщение по рации: нужна подмога. В этом районе как раз находился экипаж ППС в составе 39-летнего водителя Алексея РОДИНА и старшего экипажа 33-летнего Валентина БЫКОВА.- рассказывает нашей газете Алексей Родин.Машина стояла не щитом, перегораживая улицу, а занимала только крайнюю полосу. Другая часть дороги была свободна. Но иномарка летела на всей скорости прямо в служебный автомобиль. Все, что происходило дальше, заняло считанные секунды.На всей скорости легковушка сбила Валентина Быкова, протаранила УАЗ и только после этого остановилась. О силе удара можно судить по повреждениям иномарки – полностью смята передняя часть автомобиля. Водителя зажало кусками металла, доставали его спасатели.- Алексей отделался ушибами, сотрясением, ссадинами и вывихом ключицы.