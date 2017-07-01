Тяжелая авария произошла вечером в воскресенье, 9 июля, на улице Ворошилова. Легковушка, уходя от погони экипажа ГИБДД, протаранила служебный автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы и сбила полицейского. УАЗ перевернулся. Старший экипажа ППС находится сейчас в коме, второй полицейский (он был в машине) тоже в больнице в состоянии средней тяжести. Виновник аварии, говорят, был сильно пьян.Кадры с места этой аварии попали во все федеральные СМИ.
Чуть больше года прошло с трагедии 28 июня 2016 года, когда, преследуя пьяного нарушителя, погибли двое сотрудников ГИБДД. И вот снова жертвами преступника за рулем стали полицейские.
О том, что за рулём этой иномарки находится пьяный водитель, сотрудникам ГИБДД сообщил свидетель. Женщина заметила, как двое парней выходят из магазина с пивом и садятся в белый «Марк-2». Автомобиль удалось отследить по приметам только в районе Ленинградского проспекта. На требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не отреагировал. Экипаж за ним. Небольшая погоня, сообщение по рации: нужна подмога. В этом районе как раз находился экипаж ППС в составе 39-летнего водителя Алексея РОДИНА и старшего экипажа 33-летнего Валентина БЫКОВА. - Мы в это время ехали с вызова в 92 квартале. Иномарка вроде бы направлялась сначала в сторону церкви, но потом поехала в сторону улицы Ворошилова. Я включил проблесковый маячок, специальный сигнал и выехал на перекрёсток с Чайковского, поставил машину вдоль трамвайных путей,
- рассказывает нашей газете Алексей Родин.
Машина стояла не щитом, перегораживая улицу, а занимала только крайнюю полосу. Другая часть дороги была свободна. Но иномарка летела на всей скорости прямо в служебный автомобиль. Все, что происходило дальше, заняло считанные секунды.
- Может быть, «Марк» хотел уйти от столкновения с другим автомобилем, поэтому его начало заносить, я точно не помню. Валентин как раз в эту секунду вышел из машины. Последнее, что помню, как он крикнул мне: «Лёха!»
На всей скорости легковушка сбила Валентина Быкова, протаранила УАЗ и только после этого остановилась. О силе удара можно судить по повреждениям иномарки – полностью смята передняя часть автомобиля. Водителя зажало кусками металла, доставали его спасатели. - Я очнулся уже на асфальте, когда вокруг было полно народу. Ко мне подбежал врач «скорой помощи», он и сказал, что Валю уже увезли в больницу,
- Алексей отделался ушибами, сотрясением, ссадинами и вывихом ключицы.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото из социальных сетей
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