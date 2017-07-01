В рубашке родился

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Мальчику 1 год 8 месяцев. Он растет в полной, благополучной семье. Папа - военный. Мама в декретном отпуске. В субботний день она оставила сына одного в комнате буквально на несколько минут, пошла на балкон развешать белье. Мальчишка забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, видимо, желая понаблюдать за действиями мамы, и… вывалился на улицу. На москитной сетке он спикировал на кусты, растущие под окном, а с них уже упал на землю.В детской больнице ребенку сделали УЗИ, провели компьютерную томографию. Травм и повреждений не обнаружили. Мальчик отделался легким сотрясением головного мозга, ссадинами и испугом.- Я родителям сказала: каждый день теперь поливайте дерево, которое спасло вашего сына, - призналась нашей газете заведующая травматологическим отделением детской больницы Лариса ТАТАРНИКОВА. - Всем остальным в тысячный раз повторяю: выбросьте из своих квартир москитные сетки. Чего вы боитесь на пятом этаже? Тополиный пух, который летит в открытые окна, можно пропылесосить. Мухи так высоко не поднимаются. Проветривайте квартиру, пока ребенок спит или находится под вашим контролем, а потом закрывайте окна. Не каждому малышу так везет.В этом году в Ангарске это уже четвертый ребенок, выпавший из окна. По каждому такому случаю сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ставят семью на особый контроль.