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Вечером 11 июля на пульт пожарной охраны поступил вызов: в микрорайоне Юго-Восточный горит склад с нефтепродуктами.

Можно только предполагать, в какую катастрофу могло всё перерасти, если бы огонь перекинулся на открытые цистерны, которые стояли тут же. Благо пожарные подоспели вовремя. Уже через час после вызова огонь был полностью ликвидирован.

Склад находился на одном из земельных участков в микрорайоне. Там было 7 открытых резервуаров с керосином и газоконденсатом. На этом же участке находилось строение из железобетона 10 на 10 метров. Внутри - установка переработки углеводородного сырья, ёмкости с машинным маслом. По словам владельца, он планировал из отработанного машинного масла производить дизельное топливо. Алхимик! Установка ещё не работала, производились только пусконаладочные работы. После очередной попытки завестись и произошло возгорание.

- Ангар загорелся примерно в 21.15. В это время в вагончике рядом находился сторож, других рабочих не было. Через 7 минут пожарные уже были на месте. Туда направили 3 автоцистерны и 14 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона. С помощью специальной установки, предназначенной для получения воздушно-механической пены, открытое горение было ликвидировано уже через 4 минуты. В 22.15 были устранены все последствия, - рассказал нашей редакции дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району старший лейтенант внутренней службы Алексей КАРАГАЙ.

Ольга КНЯЗЕВА

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