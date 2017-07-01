

Ольга КНЯЗЕВА

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Можно только предполагать, в какую катастрофу могло всё перерасти, если бы огонь перекинулся на открытые цистерны, которые стояли тут же. Благо пожарные подоспели вовремя. Уже через час после вызова огонь был полностью ликвидирован.Склад находился на одном из земельных участков в микрорайоне. Там было 7 открытых резервуаров с керосином и газоконденсатом. На этом же участке находилось строение из железобетона 10 на 10 метров. Внутри - установка переработки углеводородного сырья, ёмкости с машинным маслом. По словам владельца, он планировал из отработанного машинного масла производить дизельное топливо. Алхимик! Установка ещё не работала, производились только пусконаладочные работы. После очередной попытки завестись и произошло возгорание.- рассказал нашей редакции дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району старший лейтенант внутренней службы Алексей КАРАГАЙ.