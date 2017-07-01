Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установили, что семеро жителей Ангарска причастны к незаконной банковской деятельности, в том числе по обналичиванию денежных средств.
По предварительным сведениям, незаконный доход злоумышленников за два года составил более 200 миллионов рублей, сообщает Игорь МЕДВЕДЕВ, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
По версии следствия, подозреваемые создавали фирмы-однодневки, куда за определенный процент переводили крупные денежные средства организаций, которые не хотели показывать свои доходы и платить налоги. Для такого рода преступной деятельности у ангарских «банкиров» был солидный арсенал: когда сотрудники следственного отдела № 4 ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области провели обыски по месту жительства и в офисе, арендованном подозреваемыми, то изъяли более 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны, около 200 банковских карт, другие предметы и документы.
Елена КЛИМОВА
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