Чуть не рвануло!



Ольга КРАСНОВА

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В восьмом часу вечера к месту происшествия прибыл усиленный экипаж пожарных расчётов. По информации главного управления МЧС по Иркутской области, горело бытовое помещение, кровля гаража и склад хранения баллонов. Общая площадь пожара составляла более 120 квадратных метров. О том, какая была опасность, можно судить по тем взрывопожароопасным продуктам, которые хранились на этой заправке: три большие емкости с азотом и кислородом, более 300 газовых баллонов с пропаном, ацетиленом и кислородом. Все это представляло угрозу взрыва и перехода пожара на соседние жилые здания.К счастью, через час пожар был ликвидирован. Дознаватели, работавшие на месте, считают, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности – работники предприятия готовили еду на газовой плите на близком расстоянии от использованных баллонов. По другой версии, на газовой станции заправляли бытовые баллоны, не имея на это специального разрешения. Предполагают, что выход газа мог произойти из-за удара баллона, так как на опасном объекте при работе с оборудованием не соблюдалась техника безопасности.В результате пожара два работника - мужчины 33 и 38 лет - получили серьезные ожоги и были госпитализированы.