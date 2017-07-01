Ничего не жалко



Ольга КРАСНОВА

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У осужденного был опыт работы в лесной компании, он работал исполнительным директором ООО «Первая лесная компания». Но законной предпринимательской деятельностью решил прикрыть незаконную рубку и сбыт ценных пород древесины - сосны и лиственницы - в особо крупном размере. Создал фирму ООО «Дома Сибири» и организовал преступную группу из восьми человек, которые по фиктивным лесозаготовительным документам и товаротранспортным накладным рубили и сбывали лес в Черемховском районе с мая 2015 по февраль 2016 года, пока не были задержаны полицией.Как отмечается в приговоре суда, черный лесоруб подбирал участников организованной группы (уголовные дела в отношении каждого из них рассматриваются в отдельных производствах), обещая им хорошее материальное вознаграждение – 2000-2500 рублей за один кубический метр незаконно срубленной древесины. Также гарантировал, что у них не будет проблем: никаких проверок ни сотрудниками полиции, ни лесничеством как при рубке леса, так и при его хранении и перевозке. Мол, всё схвачено, за всё заплачено.Действительно, в августе 2015 года Пирогов вовлек в преступную группу бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции, пообещав ему вознаграждение от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Были и другие люди «при портфеле», которые помогали преступникам прикрыть незаконную деятельность. Например, сотрудник территориального отдела Министерства лесного комплекса Иркутской области по Черемховскому лесничеству оповещал лесорубов о рейдовых мероприятиях, занижал сумму нанесенного ими ущерба. Конечно, работал этот чиновник не бесплатно. Кроме того, в августе же 2015 года Пирогов, находясь в Черемхове, привлек в свою группу женщину, которая оповещала членов преступной группы о рейдах полиции или лесничества, вела учет и контроль поставляемой древесины на пункт приема лесоматериалов. Зарплата у этой дамы была от 70 до 100 тысяч рублей в месяц.Как отмечается в приговоре суда, Пирогов распределял обязанности каждого участника организованной преступной группы. Так, один из них должен был подыскивать и вовлекать новых членов, руководить процессом лесозаготовок, предоставлять технику, доставлять лесозаготовительные бригады к местам незаконных рубок, обеспечивать их ГСМ и так далее. Он же контролировал и координировал работу водителей, продавал древесину, выплачивал материальное вознаграждение и членам группы, и не посвященным в преступный умысел работникам. При этом создавалась видимость, что ООО «Дома Сибири» работает законно. При этом преступники особенно не скрывались. Один из их пунктов приема и отгрузки круглого леса был расположен всего в двух километрах от села Алехино Черемховского района.Такую бы энергию да на мирные цели!