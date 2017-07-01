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Виновник ДТП в СИЗО


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Сегодня, 09:56
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Виновника аварии, в результате которой пострадали полицейские, арестовали решением суда. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе, он пробудет там ближайшие 2 месяца.

Напомним, ДТП произошло вечером 9 июля. Водитель Toyota Mark II, уходя от погони сотрудников ГИБДД, протаранил машину патрульно-постовой службы, от удара она перевернулась. Один полицейский, который в момент аварии находился в машине, получил травму ключицы, второй уже почти неделю находится в состоянии комы, за его жизнь борются врачи реанимации БСМП.

Как выяснилось уже в больнице, куда 30-летний виновник аварии попал с подозрением на ушиб головного мозга (диагноз не подтвердился), водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Первые дни он был под наблюдением врачей и конвоем полиции. Когда доктора дали заключение, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, состоялся суд, на котором и решалась мера пресечения на данном этапе.

- Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Но суд решил подозреваемого заключить под стражу на срок до 10 сентября. К этому моменту должно быть предъявлено обвинение, - сообщает пресс-секретарь Ангарского городского суда.

Полина ГРАФОВА

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