На те же грабли



Собств. инф.

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Обратившаяся в полицию пожилая женщина рассказала, что в прошлом году она приобрела медицинский аппарат. После его использования её физическое состояние ухудшилось. Женщине потребовалось лечение. Неделю назад пенсионерке позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником финансовой службы и сообщил, что за некачественный аппарат ей полагается компенсация за причиненный вред здоровью. Однако для её получения пенсионерке необходимо было оплатить страховку в размере 43 тысяч рублей.Вначале женщина аферисту не поверила – в начале года она уже попадалась на удочку мошенников, действовавших по аналогичной схеме. Однако лжесотрудники оказались упорными, они звонили женщине в течение недели. В результате пенсионерка всё же поверила аферистам и перечислила деньги на указанный счёт. Полиции ангарчанка объяснила, что злоумышленники смогли втереться к ней в доверие, назвав её имя и отчество, как они записаны в паспорте.