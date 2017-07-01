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На те же грабли


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Сегодня, 16:08
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83-летняя ангарчанка перечислила аферистам более 40 тысяч рублей в надежде получить компенсационные выплаты за приобретённый медицинский аппарат. Причём женщина попалась на уловки мошенников уже второй раз, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Обратившаяся в полицию пожилая женщина рассказала, что в прошлом году она приобрела медицинский аппарат. После его использования её физическое состояние ухудшилось. Женщине потребовалось лечение. Неделю назад пенсионерке позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником финансовой службы и сообщил, что за некачественный аппарат ей полагается компенсация за причиненный вред здоровью. Однако для её получения пенсионерке необходимо было оплатить страховку в размере 43 тысяч рублей.

Вначале женщина аферисту не поверила – в начале года она уже попадалась на удочку мошенников, действовавших по аналогичной схеме. Однако лжесотрудники оказались упорными, они звонили женщине в течение недели. В результате пенсионерка всё же поверила аферистам и перечислила деньги на указанный счёт. Полиции ангарчанка объяснила, что злоумышленники смогли втереться к ней в доверие, назвав её имя и отчество, как они записаны в паспорте.

Собств. инф.


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