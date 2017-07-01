Сами растут?

Ольга КНЯЗЕВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

прокомментировал нам начальник Ангарского МРО управления ФСКН России по Иркутской области Владимир ПРОВАДА.К уголовной ответственности садовод привлекается только в том случае, если он вырастил более 21 куста. 231 статья УК РФ («незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») предусматривает срок лишения свободы до двух лет. Всё, что меньше, отделается предупреждением и административным наказанием. Ну и, конечно, если у вас на даче растёт мак, семена которого вы купили в специализированном магазине, паниковать не стоит. А вот если кинули в землю и полили кондитерские семена мака, можно сушить сухари – это наркотик.Предприятия, на территории которых полицейские обнаружили поля дикорастущей конопли, уже получили предписания на их уничтожение. Какой-либо другой ответственности собственники не понесут, так как не занимались культивацией.А вот молодым людям, которые поставляли наркотики в Ангарск, теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Эта санкция предусмотрена частью 2 статьи 228 УК РФ.