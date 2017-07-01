2 лесных пожара локализовано за минувшие выходные и один ликвидирован

На землях лесного фонда Иркутской области в выходные 15 и 16 июля ликвидирован один лесной пожар в Качугском районе на площади 2 га. По одному пожару в Качугском и Усть-Кутском районах локализованы, их общая площадь 28 га. 17 июля лесопожарные формирования пожарно-химических станций и парашютно-десантной службы работают на тушении двух возгораний: в Качугском районе действует пожар на 3 га леса, в Усть-Кутском огонь распространился на 60 га. На землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» продолжает находиться в локализованной стадии пожар на площади 1000 га. Также на заповедных территориях вчера обнаружен пожар на площади 15 га. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров не зарегистрировано.
Для обнаружения и тушения лесных пожаров в выходные было задействовано 147 человек, в том числе 96 пожарных-десантников, а также 21 единица наземной техники. Мониторинг и переброску сил и средств осуществляли вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 в Качугском районе и два легкомоторных самолета следили за лесопожарной обстановкой в небе над Усть-Кутским и Усть-Илимским районами. Общий налет авиационной техники составил 15 часов 40 минут.
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 874 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в 951 случае выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11 716,5 тыс. рублей. Всего с 15 марта инспекторами государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 645 граждан на общую сумму 2231 тыс. рублей, возбуждено 324 административных расследований.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности прогнозируется в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Ольхонском и Усть-Удинском районах. IV класс – в Балаганском и Нукутском районах. III класс – в Ангарском,
Шелеховском, Осинском, Баяндаевском, Катангском и Усть-Илимском районах.irkobl.ru